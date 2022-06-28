Посол Антонов обвинил Вашингтон в подталкивании Киева к убийствам мирных граждан

США подталкивает киевский режим к убийству мирных граждан продолжающимися поставками вооружений и разведданных, считает российский посол в США Анатолий Антонов. По его мнению, действия Вашингтона только сильнее нагнетают конфликт.

«Безоглядное и безответственное накачивание Украины оружием лишь закручивает спираль конфликта и повышает угрозы дальнейшей эскалации. Своими провокационными шагами Вашингтон подталкивает киевский режим к массовым убийствам мирного населения», – написал дипломат в своем телеграм-канале.

Антонов напомнил, что власти США поставляют киевскому режиму все более мощные вооружения: от ПЗРК и ПТРК перешли к тяжелой артиллерии и РСЗО. А также «попустительствуют продолжающейся отправке на Украину наемников» из США.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что с увеличением поставок американских вооружений на Украину растет и риск прямого столкновения России и США. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прямо назвал США и их союзников соучастниками убийств мирных граждан Донбасса. Поскольку обстрелы мирных городов Донбасса ведутся из гаубиц, которые поставляются Вашингтоном.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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