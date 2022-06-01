В МИД РФ заявили о возросших рисках прямого столкновения России и США

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что любые поставки оружия Украине со стороны Вашингтона, независимо от аргументации подобных шагов, увеличивают риски прямого столкновения России и США. По его мнению, США, помогая Киеву, преследуют цель нанести России стратегическое поражение.

«Любые поставки вооружений, которые продолжаются, идут по нарастающей, увеличивают риски такого развития», – заявил Рябков РИА «Новости», комментируя решение США отправить Украине реактивные системы залпового огня HIMARS и оценивая риски открытого столкновения России и Соединенных Штатов в свете этого решения.

Дипломат отметил, что Вашингтон на протяжении многих лет ничего не делал для того, чтобы найти решение конфликта на Украине. Более того, указал он, после начала военной спецоперации у США» произошел просто слом остатков ответственного здравого подхода к ситуации». Теперь Штаты стремятся «сделать все, чтобы нанести стратегическое поражение России», полагает Рябков.

Надо отметить, что США и другие страны НАТО, несмотря на многочисленные заявления о нежелании напрямую вмешиваться в украинский конфликт ради того, чтобы избежать прямой конфронтации с Россией, продолжают поставлять Киеву вооружения различного типа.

Добавим, что американский президент Джо Байден в своей статье в New York Time вновь подчеркнул, что США не хотят войны между НАТО и Россией. При этом он назвал условие прямого вступления США в конфликт на Украине. «Пока США или наши союзники не будут атакованы, мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать на Украину, ни атакуя российские силы», – заявил Байден.

Москва, Наталья Петрова

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