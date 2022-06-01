США направят Украине системы залпового огня с радиусом действия до 80 км

Новый, одиннадцатый по счету, пакет военной помощи Украине от США будет включать поставку реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасов к ним. Очередной пакет помощи оценивается в $700 млн. О нем будет официально объявлено в среду, 1 июня. Об этом на брифинге сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.

По словам чиновника, дальность ракет для передаваемых высокомобильных ракетных систем HIMARS не будет превышать 80 км. Он отметил, что эти системы помогут ВСУ дать отпор продвижение российских сил на украинской территории, но не будут использоваться против целей на российской территории, передает ТАСС. Представитель Белого дома упомянул про обещание Киева не использовать отправляемые Вашингтоном системы для атак внутри России.

В новый пакет помощи также войдут радары контрбатарейной борьбы, РЛС воздушного наблюдения, дополнительные комплексы Javelin и другие противотанковые средства, дополнительные артиллерийские боеприпасы, несколько вертолетов, бронеавтомобили, а также дополнительное оборудование, позволяющее поддерживать в рабочем состоянии уже поставленные на Украину артиллерийские системы.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет отправлять Украине ракетные системы, которые могут долететь до территории России.

Вашингтон, Наталья Петрова

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