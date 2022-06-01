Кремль ответил на обещание Зеленского не применять оружие США против России

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков прокомментировал обещание украинского президента Владимир Зеленского не использовать американские реактивные системы залпового огня HIMARS для атак по территории России. Москва не доверяет его словам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ.

«Для того, чтобы доверять, нужно иметь опыт случаев, когда данные обещания сдерживались. К сожалению, такой опыт отсутствует напрочь», – отметил Песков

«Наоборот, весь ход событий подтверждает, что начиная с главного предвыборного обещания президента Зеленского раз и навсегда покончить с войной на юго-востоке Украины, сдержано не было», – указал он, добавив, что минские соглашения не были выполнены – «они канули в лету, причем по вине украинской стороны».

«Поэтому особого кредита доверия к украинской стороне у нас нет», – подытожил представитель Кремля.

Песков при этом не уточнил, какими могут быть действия Москвы в случае, если Киев применит американские РСЗО для обстрела российской территории. «Давайте не будем с вами говорить о самых плохих сценариях», – сказал он.

Накануне Зеленский в интервью телеканалу Newsmax заявил, что Украина не будет использовать американские реактивные системы залпового огня для ударов по территории России.

Напомним, новый пакет военной помощи Украине от США будет включать поставку РСЗО HIMARS и боеприпасов к ним. Как сообщили в Белом доме, дальность ракет для передаваемых высокомобильных ракетных систем HIMARS не будет превышать 80 км.

Москва, Наталья Петрова

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