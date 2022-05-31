США не дают Украине вооружение, способное атаковать территорию России

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас Гринфилд во вторник, 31 мая, заявила, что Соединенные Штаты не предоставляют Украине вооружения, позволяющие атаковать территорию России, потому что не собираются становиться стороной конфликта, – сообщают СМИ.

Томас Гринфилд, в частности, сказала: «Мы не предоставляем вооружения, которые позволили бы украинцам атаковать Россию с территории Украины, и президент Джо Байден четко дал это понять. Мы поддерживаем любые усилия с любой стороны по поиску мирного урегулирования в интересах украинского народа, которое одобрил бы украинский народ».

Напомним, что ранее президент США Джо Байден заявил, что США не будут отправлять Украине ракетные системы, которые могут долететь до территории России.

Со своей стороны, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, комментируя решение президента США не предоставлять Украине дальнобойные тактические ракеты с дальностью 300 километров, заявил, что Киеву хватит и ракет, бьющих на 70 км.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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