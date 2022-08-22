Политика НАТО угрожает столкновением ядерных держав – МИД России

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков считает, что НАТО ведет в высшей степени рискованную политику в отношении России, взяв курс на игнорирование «красных линий» Москвы и втягивание в противостояние с РФ на Украине. Об этом он заявил в интервью «Известиям». Такая политика стран НАТО деструктивна и может привести к столкновению ядерных держав, вплоть до применения ядерного оружия, полагает дипломат. «В современных турбулентных условиях ядерные риски весьма существенны, их нельзя недооценивать», – сказал замминистра.

По словам Рябкова, Североатлантический альянс балансирует на грани прямого вооруженного конфликта с Россией на Украине.

«Очевидно, что это чревато дальнейшей эскалацией вплоть до военного столкновения ядерных держав с вытекающими тяжелейшими последствиями», – полагает дипломат.

Рябков указал на риски применения ядерного оружия и отметил, что страны ядерной «пятерки» должны сохранить приверженность постулату о недопустимости любой войны между ними.

«С обострением украинского кризиса, произошедшим по вине киевского режима и его западных покровителей, этот посыл не только не утратил актуальности, но и приобрел дополнительную значимость», – подчеркнул замглавы МИД.

Рябков при этом напомнил, что ядерная доктрина России подразумевает применение ядерного оружия только в ситуации, угрожающей существованию государства.

«Россия гипотетически допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением ОМУ против нас или наших союзников либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства», – сказал замминистра.

«Применение Россией ядерного оружия возможно только в порядке ответа на нападение – для самообороны в чрезвычайных обстоятельствах», – заверил он, отметив, что «никаким домыслам или фантазиям здесь места нет».

Москва, Наталья Петрова

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