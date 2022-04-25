Лавров рассказал о рисках ядерной и третьей мировой войны

Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник, 25 апреля заявил, что риски ядерной войны сейчас весьма существенны, нельзя недооценивать эту опасность, однако есть много желающих, которые готовы искусственно раздувать эту угрозу, – сообщают СМИ со ссылкой на Первый канал.

В эфире Первого канала министр иностранных дел России Лавров заявил: «Это наша принципиальная позиция. Мы из нее исходим. И мне очень не хотелось бы, чтобы сейчас, когда, как вы и сказали, ссылаясь на уважаемых политологов, когда действительно риски весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать».

Кроме того, Сергей Лавров затронул тему третьей мировой войны.

«Мы ни в коем случае не должны допустить третьей мировой войны, именно в этом контексте рассматривают постоянные провокации Зеленского и его команды, которые требуют чуть ли не ввести натовские войска, чтобы защищать украинскую власть. И все всегда говорят, что мы будем давать вооружения – что тоже, конечно же, подливает масло в огонь. Они хотят этими поставками вооружения заставить украинцев воевать с Россией до последнего солдата, лишь бы только тянулся подольше этот конфликт, лишь бы только, как они надеются, Россия от него страдала все больше и больше», – сказал глава российского МИДа.

При этом он отметил, что все лидеры стран НАТО, кроме руководства Польши исключают вовлечение альянса в прямое столкновение с Россией.

Сравнивая современную ситуацию с периодом карибского кризиса, Сергей Лавров отметил, «правила поведения были достаточно понятные – было понятно в Москве, как ведет себя Вашингтон, и Вашингтону было понятно, как ведет себя Москва. И сейчас правил тоже, в общем-то, мало остается»

«В настоящий момент остается договор СНВ, но в то же время все остальные инструменты контроля над вооружениями и нераспространением практически порушены», – сказал российский министр иностранных дел Лавров.

Москва, Иван Бабурин

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