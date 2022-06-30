В США провалились испытания гиперзвуковой ракеты

Летные испытания американской гиперзвуковой ракеты завершились неудачей. Пентагон все равно уверен, что в первой половине 2020-х годов сможет развернуть наступательные и оборонительные гиперзвуковые системы, пишет Bloomberg.

Испытания проводились на Гавайях. Проблемы возникли после воспламенения, но в Пентагоне не уточнили, какие именно неполадки выявили у системы. Специалисты начали проверку, чтобы найти причину неудачи.

Официальный представитель Пентагона Тим Горман отметил, что полученные при испытаниях данные помогут продвинуть разработку системы.

В середине мая ВВС США успешно испытали гиперзвуковое оружие. Скорость ракеты в пять раз превысила скорость звука.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»