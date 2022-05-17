США заявили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

Военно-воздушные силы (ВВС) США сообщили об успешных испытаниях гиперзвукового оружия. Скорость ракеты в пять раз превысила скорость звука, сообщает Reuters со ссылкой на заявление американских ВВС.

Испытания были проведены в субботу у побережья Южной Калифорнии. Ракету быстрого реагирования воздушного базирования (ARRW) выпустил бомбардировщик B-52.

«После отделения от самолета ракета-носитель ARRW воспламенилась и горела в течение ожидаемого времени, достигнув гиперзвуковой скорости, в пять раз превышающей скорость звука», – говорится в заявлении.

По оценке представителей ВВС США, испытания прошли безупречно, а их результаты – «большое достижение».

В апреле американские СМИ сообщали, что США в середине марта тайно провели испытание гиперзвуковой ракеты. Вашингтон не раскрывал информацию об этом, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Россией. По данным CNN, американцы успешно испытали гиперзвуковую ракету концепции Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC, концепция гиперзвукового воздушно-реактивного оружия) версии компании Lockheed Martin. Отмечалось, что это было второе успешное испытание гиперзвукового оружия в рамках программы HAWC, первое состоялось в сентябре прошлого года.

Вашингтон, Наталья Петрова

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