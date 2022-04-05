CNN: США провели тайное испытание гиперзвукового оружия

США в середине марта тайно провели испытание гиперзвуковой ракеты, не раскрывали информацию об этом, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Россией. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

Речь идет о гиперзвуковой ракете концепции Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC, концепция гиперзвукового воздушно-реактивного оружия) версии компании Lockheed Martin.

По сведениям источника, ракету запустили с бомбардировщика B-52 над Тихим океаном. Она пролетела более 300 миль (свыше 480 км) на высоте свыше 65 тыс. футов (более 19 тыс. метров). Максимальная скорость полета ракеты как минимум в пять раз превышала скорость звука.

Испытание прошло во время подготовки президента США Джо Байдена к визиту в Европу.

Как отмечает CNN, это уже второе успешное испытание гиперзвукового оружия в рамках программы HAWC, первое состоялось в сентябре прошлого года.

По данным Агентства перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA), на испытаниях ракеты «были выполнены все основные задачи, включая выпуск ракеты, безопасное отделение от самолета-носителя, старт ракеты-носителя и крейсерский полет».

Точные сроки испытаний не уточняются, однако телеканал сообщает, что они прошли через несколько дней после того, как Россия применила ракетный комплекс «Кинжал» во время военной спецоперации на Украине. Минобороны России сообщило о первом применении «Кинжала» на Украине 19 марта. По его данным, 18 марта гиперзвуковыми ракетами был уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в Ивано-Франковской области.

Ранее США вновь отменили испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы не допустить напряженности в ядерной сфере.

«США стараются не предпринимать шагов и не делать заявлений, которые могут привести к ненужной эскалации напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой», – указывает CNN, приведя в пример очередную отмену испытательного пуска ракеты Minuteman III. Телеканала напоминает, что Пентагон уже откладывал испытание в начале марта, чтобы избежать каких-либо действий, которые Россия могла бы неправильно истолковать в столь сложное время. «Официальные лица США хранили молчание о последнем испытании гиперзвуковой ракеты в течение двух недель из этих же соображений», – подчеркнул представитель американского Минобороны.

Вашингтон, Наталья Петрова

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