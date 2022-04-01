США в очередной раз отменили испытания межконтинентальной ракеты

США вновь отменили испытание межконтинентальной баллистической ракеты, чтобы не допустить напряжения в ядерной сфере, – пишет Рейтер со ссылкой на представителя ВВС США.

Сообщается, что речь идет о ракете Minuteman III, о переносе которой испытания Пентагон сообщал в первых числах марта.

В свою очередь РИА Новости сообщает, что представитель ВВС США подтвердил, что ранее отложенные испытания межконтинентальной ракеты Minuteman III теперь отменены и что следующее испытание запланировано позднее в 2022, чтобы избежать неверного толкования, – заявили в ВВС США.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»