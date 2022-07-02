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Суббота, 2 июля 2022, 18:52 мск

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В Гонконге 25 моряков пропали без вести

Фото: gulfnews.com

Инженерное судно попало в шторм и разломилось надвое у берегов Гонконга. 25 из 30 моряков числятся пропавшими без вести, пишет Gulf News.

Происшествие случилось в 300 км к юго-западу от города. Судно попало в тропический шторм Чаба. Несколько моряков успели эвакуироваться до того, как оно разломилось. Часть экипажа смыло за борт, для их поиска отправили самолет и два спасательных вертолета.

Чаба принес с собой сильный ветер и ливни. Власти Гонконга приостановили работу общественного транспорта, многие предприятия и учреждения закрыты.

Ранее у берегов Японии потерпело крушение рыболовецкое судно. Один человек погиб, четверо считаются пропавшими без вести.

Гонконг, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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