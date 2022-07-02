В Гонконге 25 моряков пропали без вести

Инженерное судно попало в шторм и разломилось надвое у берегов Гонконга. 25 из 30 моряков числятся пропавшими без вести, пишет Gulf News.
Происшествие случилось в 300 км к юго-западу от города. Судно попало в тропический шторм Чаба. Несколько моряков успели эвакуироваться до того, как оно разломилось. Часть экипажа смыло за борт, для их поиска отправили самолет и два спасательных вертолета.
Чаба принес с собой сильный ветер и ливни. Власти Гонконга приостановили работу общественного транспорта, многие предприятия и учреждения закрыты.
Ранее у берегов Японии потерпело крушение рыболовецкое судно. Один человек погиб, четверо считаются пропавшими без вести.
Гонконг, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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