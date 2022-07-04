План Лондона по сокращению численности армии Соединенного Королевства может сорвать замысел НАТО как в отношении расширения альянса, так и «антироссийских» мер. Такое мнение высказала бывший руководитель генштаба Великобритании Ричард Даннат.

Количество солдат в британской армии планируется сократить с 82000 до 72500 человек. Это может сказаться на исполнении антироссийских планов Североатлантического альянса, который намерен расширить силы быстрого реагирования, в том числе и за счет Лондона.

«Честно говоря, это безумие, потому что, если у НАТО будет 300 000 военнослужащих высокой готовности, мы должны сыграть в этом свою роль, и дальнейшее сокращение нашей армии просто не имеет никакого смысла», – пояснил военный в беседе с The Mirror.

По его словам, армия Великобритании будет недостаточно большой, недостаточно обученной и оснащенной, чтобы делать то, чего захотят британские власти.

Ранее бывший глава генштаба Великобритании жаловался на ужасное состояние вооруженных сил на фоне финансирования и поставок вооружений Лондоном Киеву.

Лондон, Зоя Осколкова

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