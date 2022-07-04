Россиянин погиб при стрельбе в ТЦ Копенгагена

Двое датских подростков и 47-летний россиянин стали жертвами нападения на торговый центр Fields. Среди пострадавших также есть иностранцы, заявил шеф столичной полиции Сёрен Томассен.

«Трое погибших – это 17-летний датчанин, 17-летняя датчанка и 47-летний мужчина с российским гражданством», – приводит слова Томассена РИА Новости.

Серьезно ранены две датчанки, 40 и 19 лет, и двое граждан Швеции. Мужчина 50 лет и 16-летняя девушка находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщал «Новый День», вечером 3 июля 22-летний местный житель устроил стрельбу в ТЦ Копенгагена. Его сумели задержать. Местные власти допускают, что случившееся могло быть террористическим актом.

Копенгаген, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»