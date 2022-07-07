В Японии мужчина напал с ножом на школьниц

Мужчина напал с ножом на школьниц на оживленной улице в городе Сэндай в японской провинции Мияги. Две девочки ранены, их отвезли в больницу, передает портал 47 news.
Нападавший бросился на девочек прямо на оживленной улице, среди толпы прохожих. Одна школьница получила легкие ранения, вторая находится в тяжелом состоянии. Ими занимаются врачи.
Мужчина попытался скрыться, но полиция быстро установила его личность. Подозреваемым оказался 43-летний местный житель, его задержали. Он уже признал свою вину и заявил, что намеревался убить школьниц.
Пока его привлекли к ответственности за ношение оружия. Полиция готовит обвинения за нападение.
Напомним, в Германии мужчина напал с ножом на женщину и семилетнего ребенка около начальной школы. Пострадавшие находятся в больнице, подозреваемый – в бегах.
Сэндай, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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