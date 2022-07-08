СМИ: Канада согласилась снять санкции с агрегата «Северного потока»

Власти Канады намерены исключить из-под действия санкций турбины для газопровода «Северный поток». Решение принято после настойчивых просьб Германии, пишет «Европейская правда» со ссылкой на источники.

«Канадское правительство намерено по согласованию с Германией одобрить решение об исключении из санкционного режима поставок турбин для газопровода «Северный поток», – пишет издание.

Киев уже выразил недовольство этим решением и назвал его «опасным для санкционного режима».

Как сообщал «Новый День», Берлин попросил Оттаву побыстрее вернуть турбину, прошедшую плановый ремонт. По мнению Германии, возобновление прокачки газа по «Северному потоку» в полном объеме поможет «прижать Москву к стенке» и «вынудить ее продавать газ Германии».

Оттава, Наталья Рязанова

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