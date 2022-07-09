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«Такого никогда не было»: США ослаблены и «стоят на коленях»

Фото: pixabay.com

Соединенные Штаты Америки ослаблены и «стоят на коленях». Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп. По его оценке, в такой ситуации Вашингтон напрасно поучает демократии другие государства.

«Мы нация в упадке, никогда такого не было. Нашу страну сбили на колени, унизили перед миром, ослабили. Осмеливаясь читать лекции другим людям и странам об их демократиях, пока улицы заливает кровью невинных жертв преступлений, мы читаем лекции другим. У нас не останется страны, если мы не остановим быстро это разрастающееся варварство», – подчеркнул Трамп (цитата по РИА «Новости») на встрече со сторонниками в Лас-Вегасе.

Экс-президент США считает, что первым делом США нужно сделать безопаснее, поскольку закон попран, а политика в области предотвращения преступлений слаба при новой администрации, пояснил Трамп. По его словам, ярким примером этого является случай массового убийства 4 июля в пригороде Чикаго.

В то же время Трамп посетовал, что граница США защищена хуже, чем когда-либо, и страну заполонили наркотики.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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