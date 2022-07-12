Большинство молодых американцев непригодны к военной службе

Три четверти молодых жителей США непригодны для службы в армии. Такой вывод сделал бывший губернатор штата Висконсин Скотт Уокер в статье для The Washington Times.

В публикации политик пишет о слабости армии США и ее гигантских проблемах. 75% американских молодых парней в возрасте от 17 до 24 лет непригодны для службы из-за необразованности, лишнего веса и других физических недостатков, а также криминального прошлого.

«Согласно недавно опубликованным отчетам, в этом году армия нашей страны оказалась укомплектована лишь на 40%. И хотя запланированная численность набора в каждый род войск была достигнута, сократился резерв, причем в основном в сухопутных войсках и ВМФ», – говорится в статье.

Экс-губернатор считает, что дети должны тратить меньше времени на видеоигры и интернет, а больше гулять на улице, играть, посещать парки и изучать достопримечательности. Хорошая физическая форма не подразумевает спортивных наград, но требует активности без гаджетов. Двухлетний карантин пагубно сказался и на студентах, а эта проблема только начинает всплывать, как и проблемы с физическим и психическим здоровьем подростков.

Большой ошибкой США Уокер назвал бегство из Афганистана. Упадок морального духа военных и ветеранов после этого отрицательно сказался на желании молодых людей заключать контракт на вступление в ряды ВС США.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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