Власти Панамы заморозят цены на бензин для личного транспорта

Власти Панамы с 15 июля заморозят цены на топливо для частного транспорта. Президент страны Лаурентино Кортисо признал, что меры приняты на фоне растущего в обществе недовольства скачком цен.

«Я решил расширить меру по заморозке цен на галлон топлива на уровне 3,95 панамских бальбоа (3,92 доллара США) для частных транспортных средств по всей стране с 15 июля», – написал глава государства на официальной странице в соцсети.

Кортисо обсудил с министрами возможность заморозки цен также на 10 товаров, являющихся основой потребительской корзины.

Правительство Панамы 3 июня заморозило цены на топливо для общественного наземного транспорта.

Как сообщал «Новый День», в Хорватии закрытие грозит 240 АЗС, если власти продлят заморозку цен на топливо. Правительство заморозило цены на заправках, которые не находятся на автомагистралях. Меры коснулись 95% заправок в стране.

Панама, Наталья Рязанова

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