Хорватии грозит закрытие 95% АЗС

В Хорватии могут быть закрыты 240 автозаправочных станций после решения правительства страны продлить действие фиксированных цен на бензин, дизель и солярку. Об этом заявил председатель Ассоциации розничных торговцев нефтепродуктами Армандо Милявац, передает агентство «Прайм».

«Решение правительства угрожает малым компаниям. Закроются некоторые заправки, некоторые уже закрываются, так как нет горючего и им не на что его купить, в следующие пару дней увидим, что принесет это решение (правительства). Ожидаем закрытие 240 АЗС на территории Хорватии. Сколько людей останется без работы в нашей сфере, что касается заправщиков, значительная часть», – считает Милявац.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович 20 июня представил меры кабмина, которыми зафиксированы максимальные розничные цены на всех АЗС, которые не находятся на автомагистралях. Эта мера распространяется на 95% заправок в стране. Сегодня правительство Хорватии «пошло навстречу защите хорватских граждан и помощи хозяйству» и продлило действие фиксированных цен еще на 14 дней. На автомагистралях свободно устанавливается цена бензина и дизеля, но и там, по данным правительства, ожидается удешевление до 13,83 кун за литр бензина (около 1,84 евро) а дизеля – до 14,28 кун (около 1,9 евро).

С 6 июня максимальная розничная цена дизеля составляет 13,08 куны (около 1,74 евро) за литр, бензина – 13,5 куны (1,8 евро) за литр, солярки – 9,45 куны (1,26 евро). На 50-литровый бак бензина экономия составит 140 кун (18,6 евро), дизеля – 136 кун (18,1 евро), солярки – 71 куну (9,46 евро). Кабмин Хорватии за предыдущие три месяца отказался от 150 миллионов кун (около 20 миллионов евро) акцизов ради сдерживания подорожания топлива.

Загреб, Служба информации РИА Новый День

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