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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 12 июля 2022, 15:24 мск

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В Великобритании услуги ЖКХ подорожали почти вполовину за год

Британцы в июне платили за коммунальные услуги на 40% больше, чем год назад. Счета за бензин выросли на 25% в годовом выражении, пишет Financial Times.

Июньские расходы на бытовую технику и мебель уменьшились на 5% по сравнению с маем. В британском консорциуме розничной торговли отметили, что объемы продаж «падают до минимума со времени всплеска пандемии, так как цены продолжают расти и гражданам приходится экономить». За год розничные продажи упали на 1%.

Эксперты связали ситуацию с разгоном инфляции. В мае она выросла до 9,1%, а осенью прогнозируется до 11%.

Как сообщал «Новый День», миллионы британцев рискуют скатиться в нищету на фоне скачка инфляции и стоимости энергоресурсов. Экономисты спрогнозировали увеличение ценового порога на газ и электроэнергию с 1971 до 3245 фунтов стерлингов в октябре.

Лондон, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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