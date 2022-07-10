Английская пресса прогнозирует нищету для миллионов жителей Британии

Миллионы жителей Великобритании рискуют оказаться в нищете на фоне стремительного роста инфляции и стоимости энергоресурсов. Об этом пишет английская газета The Daily Mail, ссылаясь на расчеты консалтинговой компании Cornwall Insight.

Согласно прогнозу аналитиков, ценовой порог на газ и электроэнергию, который устанавливает энергорегулятор Ofgem, вырастет с сегодняшних 1971 до 3245 фунтов стерлингов в октябре и достигнет 3364 фунтов стерлингов в январе 2023-го, цитирует публикацию «Прайм».

В консалтинговой компании считают, что столь стремительное подорожание может «ввергнуть в нищету миллионы людей», поэтому британские семьи будут нуждаться в государственной помощи в гораздо большей степени, чем это было раньше.

При этом The Daily Mail подчеркивает, что британцы уже сегодня борются с подорожанием продуктов питания и топлива, а инфляция, согласно прогнозам, после увеличения до 9,1% в мае повысится в декабре до 11%.

Лондон, Светлана Антонова

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