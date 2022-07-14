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Четверг, 14 июля 2022, 16:10 мск

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В зоопарке в США верблюд искусал сотрудников и стал фигурантом расследования

Фото: FreePik

В зоопарке американского штата Миннесота верблюд напал на сотрудников. Специалисты проводят расследование. Об этом сообщает People.

По словам одного из работников зоопарка, инцидент произошел во время подготовки верблюда к перевозке в другой парк. Роджер Бленкер вел животное по аллее, как вдруг оно внезапно напало. Верблюд укусил сотрудника за голову и протащил несколько метров.

На помощь пострадавшему поспешил Сет Виксон, он схватил пластиковый предмет, попавшийся под руку, и впихнул в пасть верблюду. Животное отпустило Роджера, но тут же укусило Сета. В результате оба сотрудника получили травмы, но их жизни ничего не угрожает.

Как сообщили в администрации зоопарка, верблюд во время схватки не пострадал. Тем не менее, по поводу произошедшего будет проведено расследование. Специалисты выяснят, что же побудило верблюда напасть на людей.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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