Евросоюзу нужно подготовиться к роспуску НАТО и пересмотреть систему коллективной безопасности. Об этом заявила депутат парламента Германии от Левой партии Севим Дагделен.

«Это может показаться жителям Германии утопичным, однако нашей долгосрочной задачей должен стать роспуск НАТО и его замена системой коллективной безопасности, всецело нацеленной на разоружение и сотрудничество», – сказала Дагделен в интервью газете Global Times.

По ее словам, украинский кризис показал, что достижение мира в Европе невозможно без учета мнения России. При этом очевидным стало противоречие интересов США и ЕС в этом вопросе. Вашингтон намерен «воевать до последнего украинца» ради победы на РФ. Однако Евросоюз не должен подстраиваться под интересы и стратегию Соединенных Штатов.

Как указал ранее глава Института международных отношений Китайского народного университета Ивэй Ван, спецоперация России на Украине показала, что НАТО представляет собой угрозу развитию мира на планете. Североатлантический альянс нарушил требование о нерасширении на восток, что стало причиной нынешнего украинского кризиса.

По мнению Вана, блок активно продвигает менталитет холодной войны и принимает участие в глобальной экспансии, в результате значительно отклоняясь от изначальной цели обеспечить безопасность в Северной Атлантике.

Берлин, Зоя Осколкова

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