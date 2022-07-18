В США четыре человека погибли при стрельбе в торговом центре

В США четыре человека стали жертвами перестрелки в торговом центре. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в городе Гринвуд американского штата Индиана. Неизвестный мужчина, вооруженный винтовкой, открыл стрельбу на фуд-корте торгового центра Greenwood Park.

В результате три человека погибли, сам стрелявший был убит другим вооруженным посетителем. Еще двоих пострадавших госпитализировали с ранениями.

Полиция проводит расследование, помощь в котором оказывают правоохранительные органы столицы штата Индианаполиса.

Индианаполис, Зоя Осколкова

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