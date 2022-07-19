США проанализируют военное взаимодействие с Китаем за последние пять лет

США хотят провести ревизию китайско-американского военного взаимодействия за последние пять лет. О необходимости анализа отношений Вашингтона и Пекина заявил генерал армии США Марк Милли, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Китай находится на подъеме в экономическом и военном отношении уже более десяти лет. Он стал более смелым в Тихом океане. Поддержание открытых линий связи и управление конкуренцией снизит стратегический риск», – отметил американский генерал.

США стремятся к полному пониманию возможностей и целей Китая. Милли считает, что особое внимание нужно уделять инцидентам с приближением китайской военной техники к американским стратегическим объектам. Необходимо фиксировать любые изменения в позиции КНР.

Тем временем, Китай настаивает на отказе Вашингтона от плана по вооружению Тайваня. По словам официального представителя минобороны КНР Таня Кэфэйя, подобными действиями США наносят серьезный ущерб суверенитету Китая и разрушают двусторонние отношения в военной сфере.

Ранее Госдепартамент США одобрил возможную продажу военно-технической помощи Тайваню с ориентировочной стоимостью более 100 млн долларов. Это уже четвертая по счету сделка по продаже оружия Тайваню в этом году.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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