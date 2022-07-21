В Пакистане утонули 20 ехавших на свадьбу женщин и детей

В Пакистане на реке Инд перевернулась лодка с людьми, ехавшими на свадьбу. Погибли не менее 20 человек. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в провинции Пенджаб. На борту находилось около ста человек. 65 смогли спастись, доплыв до берега. Около 20 человек погибли, среди них женщины и дети, так как они не умели плавать. Еще около 30 пассажиров числятся пропавшими без вести.

Поисково-спасательная операция продолжается. Правоохранители опрашивают выживших, чтобы выяснить точное число находившихся на борту людей.

Кроме того, устанавливается причина аварии. Велика вероятность, что лодка пошла ко дну из-за того, что была сильно перегружена.

Исламабад, Зоя Осколкова

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