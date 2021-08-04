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Среда, 4 августа 2021, 13:36 мск

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Ударом молнии убило 16 человек на свадьбе в Бангладеш

Шестнадцать гостей свадебной вечеринки погибли в Бангладеш в результате удара молнии. Об этом сообщает издание Daily Bangladesh, ссылаясь на полицию.

Трагедия произошла около 12:30 в среду в подокруге Шибгандж на северо-западе страны. Гости свадьбы находились в лодке на берегу реки Падма, когда по ней ударила молния.

По информации правоохранителей, в результате инцидента пострадали 6 человек, все они госпитализированы. Власти заявили, что число погибших, вероятно, вырастет.

Ранее сообщалось, что в Индии молния убила 18 слонов.

Дакка, Наталья Петрова

Дакка. Другие новости 04.08.21

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