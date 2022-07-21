На Гавайях полицейские перепутали дом в поисках террориста

На Гавайских островах полицейские перепутали дом подозреваемого, расследуя дело о терроризме. Они полчаса осаждали жилье невиновного гражданина.

Джону Хаффингтону утром позвонили соседи и посоветовали посмотреть видео с камер наблюдения, снятое минувшей ночью. Глава семейства воспользовался советом и увидел на кадрах вооруженных полицейских, которые целились в его дом.

По его словам, правоохранители приехали около двух часов ночи и с оружием наготове требовали, чтобы все находившиеся в здании вышли из него. Спустя полчаса офицеры сели в автомобили и уехали, передает телеканал Fox5.

Выяснилось, что полицейские среагировали на сообщение о скрывающемся террористе, но перепутали адреса и приехали не к тому дому. Хаффингтон требует извинений. Он считает, что чудом избежал неприятностей, которые могли произойти, если бы он вышел из дома той ночью.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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