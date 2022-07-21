российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 21 июля 2022, 16:34 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

На Гавайях полицейские перепутали дом в поисках террориста

На Гавайских островах полицейские перепутали дом подозреваемого, расследуя дело о терроризме. Они полчаса осаждали жилье невиновного гражданина.

Джону Хаффингтону утром позвонили соседи и посоветовали посмотреть видео с камер наблюдения, снятое минувшей ночью. Глава семейства воспользовался советом и увидел на кадрах вооруженных полицейских, которые целились в его дом.

По его словам, правоохранители приехали около двух часов ночи и с оружием наготове требовали, чтобы все находившиеся в здании вышли из него. Спустя полчаса офицеры сели в автомобили и уехали, передает телеканал Fox5.

Выяснилось, что полицейские среагировали на сообщение о скрывающемся террористе, но перепутали адреса и приехали не к тому дому. Хаффингтон требует извинений. Он считает, что чудом избежал неприятностей, которые могли произойти, если бы он вышел из дома той ночью.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

Американские космические силы оказывают помощь ВСУ / «Слишком здоров»: американская разведка оценила состояние Путина, а Байден заявил, что у него рак / Минюст США хочет приравнять неприсоединившихся к санкциям к мафии / «Очередные инсинуации»: США снова пытаются «раскочегарить» украинский конфликт / Члены палаты представителей США поддержали вступление в НАТО Швеции и Финляндии / Посольство РФ назвало самогипнозом заявления об изоляции России / США проанализируют военное взаимодействие с Китаем за последние пять лет / В США назвали «обнадеживающими» переговоры с Индией по потолку цен на нефть из РФ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, США,