Оружейные фирмы пожаловались на нехватку рабочих и запчастей

Производители вооружений Lockheed Martin и Raytheon Technologies недополучили половину комплектующих во втором квартале 2022 года. Обе компании столкнулись с нехваткой рабочей силы в связи с новой волной коронавируса.

Руководство Raytheon Technologies признало, что их заводы получили комплектующие только в 50% случаев, хотя обычно заказы выполняются на уровне 90-95%. Всему виной – нарушение цепочек поставок.

«Мы совершенно не удовлетворены показателями нашего оборонного бизнеса в этом квартале», – цитирует исполнительного директора компании издание Financial Times.

Параллельно у Lockheed Martin и Raytheon возникли проблемы с персоналом из-за всплеска заболеваемости омикрон-штаммом Covid-19. По данным издания, оружейные компании не справятся ни с одной из проблем до конца года.

Raytheon во втором квартале получила на 11% меньше прибыли от ракетных систем, чем в прошлом году, и ожидает дальнейшего падения в течение 2022 года. Lockheed Martin выручила на 945 млн долларов меньше из-за падения продаж истребителей F-35.

Но оба производителя ожидают роста прибыли в долгосрочной перспективе в связи с ростом заказов от западных стран. Так, США разместили новый заказ на ракетные комплексы Javelin и Stinger, а Польша попросила скорее отправить им ракетные комплексы Patriot.

Ранее США поделились планами союзников отправить на Украину 140 тыс. противотанковых систем, более 600 танков, почти 500 артиллерийских систем, более 600 тыс. снарядов, продвинутые РСЗО, противокорабельные системы и ПВО.

Москва, Наталья Рязанова

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