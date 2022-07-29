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Пятница, 29 июля 2022, 14:18 мск

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В США у пациентки с Covid-19 извлекли пулю, о которой она не знала

Жительница американского штата Мичиган целую неделю жила с пулей в голове и не подозревала об этом. Она даже не помнит, когда в нее стреляли. Об этом пишет New York Post.

Американка попала в больницу с жалобами на боли в груди и затрудненным дыханием. Медики диагностировали коронавирус и назначили лечение. Врачи также заметили рану на голове пациентки, но не обратили на это должного внимания.

В какой-то момент женщина упала и не смогла пошевелиться. После более детального осмотра выяснилось, что у пациентки в голове застряла пуля. Хирурги извлекли боеприпас и сообщили о произошедшем в полицию.

Правоохранители проводят расследование. Сама пострадавшая понятия не имеет о том, где она могла быть ранена. Также женщина утверждает, что не связана с криминалом и у нее нет врагов.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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