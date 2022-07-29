Во Франции полиция ловит поливающих лужайки граждан

Экологическая полиция ловит французов, нарушающих ограничения на использование воды в засуху. Под особым вниманием находятся домовладельцы, поливающие свои лужайки.

Полицейские высматривают необычно зеленые для периода засухи газоны и приходят к владельцам с проверкой. Подозрение может вызвать любая тонкая струя воды рядом с домом. Те же правила действуют и для организаций, например, гольф-клубов.

Тех, кто попадается в первый раз, ждет предупреждение. За второе нарушение составляют протокол. Ограничения на использование воды введены уже в 91 департаменте из 93 существующих во Франции, передает телеканал BFM.

Аномальная жара и сухая погода привели к нехватке воды во Франции. Засуха затронула почти всю территорию страны, власти ввели ограничения на потребление воды. Французам запретили поливать сады и газоны в дневное время, призвали не наполнять бассейны и максимально экономить воду.

Париж, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»