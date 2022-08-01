Иран заявил о способности сделать ядерную бомбу

Иран располагает техническими возможностями для создания ядерного оружия, заявил заместитель президента страны, глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами. Он заявил, что пока перед страной не стоит такая цель.

Мохаммад Эслами назвал ложными высказанные в адрес Тегерана обвинения в разработке ядерного оружия.

«У Ирана есть технические возможности создать атомную бомбу, однако такая программа не стоит на повестке. Эти лживые обвинения выдвигаются Израилем при поддержке антиреволюционных сил, чтобы обмануть общественное мнение», – приводит слова политика ТАСС.

Эслами подчеркнул, что сотрудничество Ирана и Международного агентства по атомной энергии «действует без сбоев». «Все наши действия осуществляются в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия под контролем МАГАТЭ», – добавил политик.

Напомним, Израиль пригрозил Ирану ударом для сдерживания его ядерной программы. В Израиле иранский атом назвали глобальной проблемой.

Тегеран, Наталья Рязанова

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