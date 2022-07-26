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Израиль пригрозил нанести удар по Ирану из-за ядерной программы

Фото: Pixabay

Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что страна может нанести удар по Ирану для сдерживания развития его ядерной программы.

«Иран – глобальная проблема, а не только частная проблема государства Израиль… Мы можем нанести сильный удар для сдерживания атома», – пригрозил Ганц в интервью израильскому «13-му каналу».

На прошлой неделе глава ЦРУ Уильям Бернс, ссылаясь на оценку американской разведки, заявил, что Иран не возобновил работу по созданию ядерного оружия, которую вели до 2004 года. Об этом он заявил на Аспенском форуме по безопасности в Колорадо.

Шеф ЦРУ также отметил, что разведка США внимательно отслеживает ситуацию с ядерной программой Ирана.

До этого глава стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль Харрази заявил, что Тегеран обладает техническими возможностями производства ядерной бомбы, но решения властей по данному вопросу нет, передает RT.

Тель-Авив, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Израиль

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