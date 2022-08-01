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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Понедельник, 1 августа 2022, 16:53 мск

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В Иране голодные крокодилы атаковали села

Жители иранских сел пожаловались на нашествие голодных крокодилов. Рептилии зачастили в поселения после масштабного наводнения. Очевидцы публикуют видеоролики с крокодилами в соцсетях.

Житель деревни Рикукаш в провинции Систан и Белуджистан тоже снял на видео неожиданного визитера. Крокодил уверенно прошагал по дороге и лег с открытой пастью в ожидании добычи.

Напомним, 69 человек погибли, 45 пропали без вести в результате наводнений и оползней в Иране. Неделя проливных дождей привела к разливу рек. Спасатели продолжают искать выживших или тела погибших.

Тегеран, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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