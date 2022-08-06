Тысяча человек застряла в парке «Долина Смерти» в США

Посетители и сотрудники парка «Долина Смерти» в американском штате Калифорния оказались заблокированы из-за наводнения. Все дороги вокруг закрыты из-за подтопления и нанесенного водой мусора.

«Все дороги к парку закрыты из-за наводнения и останутся закрытыми до оценки сотрудниками парка. Не пытайтесь самостоятельно проехать по затопленным участкам или нанесенному мусору», – говорится в сообщении службы национальных парков США.

По данным AP, в парке сейчас находятся около 500 посетителей и столько же человек персонала. Порядка 60 автомобилей на стоянке засыпано грязью и мусором, принесенным потоками воды, которые передвигали по парку валуны и вырванные с корнями деревья.

Порядка 3,71 см дождя пролилось в районе Фернас-Крик, что равно 75% годовой нормы. Транспортники предупредили, что потребуется не менее шести часов, чтобы проверить дороги на безопасность.

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Сакраменто, Наталья Рязанова

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