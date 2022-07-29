Восемь человек стали жертвами наводнения в США

В США число жертв наводнения выросло до восьми. Непогода обрушилась на центр развлечений город Лас-Вегас.

Как сообщают американские СМИ, мощные ливни прошли в штате Невада. Больше других пострадал Лас-Вегас. Улицы города затоплены, как и первые этажи лучших казино. Крыши некоторых зданий не выдержали напора воды и обрушились.

Кроме того, шторм бушует в восточной части США. В штате Кентукки введен режим чрезвычайной ситуации. По предварительным данным, не менее восьми человек погибли, несколько числятся пропавшими без вести.

В зоне бедствия оказались тысячи местных жителей. Порывы ветра повредили линии электропередачи. В результате без света остались около 23 тысяч абонентов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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