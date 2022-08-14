Русофобия в действии: в Латвии готовят запрет на русский язык

Власти Латвии, объявившие Россию государством – «спонсором терроризма», готовят новый русофобский проект. Как сообщил министр юстиции страны Янис Борданс, в настоящее время разрабатывается закон об запрете использования русского языка на работе, в общественных местах и даже в телефонных разговорах.

«Нужно установить запрет на использование языка, который не является языком Европейского союза, в дополнение к государственному языку при продаже товаров или оказании услуг. Не исключено, что в телефонных и банковских сообщениях также будет исключен русский язык», – заявил Борданс в интервью агентству Delfi, которое цитирует РИА «Новости».

Как считает министр, такой закон мог бы вытекать из языкового референдума о втором государственном языке от 2012 года. «На практике долгосрочные последствия русификации таковы, что закрепилась практика одновременного использования латышского и русского языков в повседневном общении, местах оказания услуг и на рабочих местах... Этого не следует допускать, за исключением определенных случаев, которые будут перечислены в законе. Но обществу нужно знать, что латышский язык должен использоваться для деловых отношений, а также для общения на рабочих местах», – заявил он.

Как пояснил министр юстиции Латвии, в ближайшее время такой закон может быть направлен на совещание сторон, формирующих правительство, после чего можно будет подать его в сейм.

Примечательно, что в Латвии проживают около 1,8 млн человек. Из них около 40% – русскоязычные. В Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык имеет статус иностранного.

Ранее кабинет министров Латвии одобрил поправки к законам об образовании, предусматривающие переход всего образования в стране на единственный государственный язык – латышский – в течение трех лет. Посольство России в Латвии назвало такое решение дискриминационным, а действия властей республики – лицемерными, поскольку изучение латышскими детьми за границей родного языка ими приветствуется.

Ранее стало известно, что президент Латвии Эгил Левитс заявил о готовности Риги лишать сторонников российской спецоперации туристических виз и вида на жительство. По его словам, такое решение станет дополнительной санкцией против РФ, которую должны поддержать в Евросоюзе.

На этой неделе парламент Латвии объявил Россию государством – «спонсором терроризма».

Рига, Светлана Антонова

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