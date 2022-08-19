Еще $800 млн военной помощи от США: Украину продолжат накачивать оружием

Администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет военной помощи Украине на сумму около 800 млн долларов, сообщает Reuters со ссылкой три информированных источника. По его сведениям, об этом может быть объявлено в пятницу, 19 августа. Какое оружие может получить Киев, не уточняется.

Собеседники агентства сообщили, что Байден одобрит выделение дополнительной помощи Украине в сфере безопасности, используя свои президентские полномочия по сокращению расходов, которые позволяют президенту санкционировать передачу избыточного оружия из запасов США.

Белый дом отказался от комментариев.

Напомним, 8 августа августа Пентагон объявил в выделении Украине очередного пакета военной помощи на $1 млрд, отметив, что он будет крупнейшим по объему. В пакет в том сисле вошли ракеты для систем залпового огня HIMARS и боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

Надо отметить, что с начала российской военной операции на Украине Вашингтон направил Киеву военную помощь на сумму почти $10 млрд.

Вашингтон, Наталья Петрова

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