В Великобританию за сутки попали рекордные 1295 мигрантов

За минувшие сутки британскую границу незаконно пересекли 1295 человек, подсчитали в Минобороны страны. Это рекордное число прибывших за сутки нелегальных мигрантов с 2018 года.

Береговая охрана обнаружила в проливе Ла-Манш 27 лодок с выходцами из других стран, решившими искать убежище в Великобритании. Власти не уточняют, какой будет дальнейшая судьба мигрантов.

С начала года Минобороны насчитало 22 670 нелегалов, пробравшихся на британскую территорию. За весь 2021 год их было 28 526 человек, пишет Sky News.

Число иностранцев, ищущих убежище и лучшую жизнь в Великобритании, растет. Французская береговая охрана за три дня спасла в Ла-Манше 254 нелегальных мигранта, терпевших бедствие. В Грецию за два дня на самодельных парусниках прибыли 237 мигрантов.

Лондон, Наталья Рязанова

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