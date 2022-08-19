СМИ: Европу захлестнула волна нелегальной миграции

Все больше выходцев из ближневосточных стран пытаются попасть в страны Евросоюза из Ирана, Ирака, Афганистана, Турции и ряда других государств. Французская береговая охрана с начала недели спасла в Ла-Манше 254 нелегальных мигранта, терпевших бедствие. В Грецию за два дня на самодельных парусниках прибыли 237 мигрантов.

Французская морская префектура Ла-Манша буквально вылавливала из воды людей, пытавшихся доплыть до Великобритании на перегруженных плавсредствах. Только в ночь на 17 августа спасатели и моряки ВМС Франции спасли 101 человека.

С начала года власти зафиксировали 533 попытки нелегально проникнуть в страну на лодках, которые везли 18763 мигрантов. Это на 50% больше рекорда 2021 года, когда за тот же период береговая префектура поймала 12100 мигрантов, пишет Le Figaro.

Власти Греции за 17 и 18 августа зарегистрировали 237 мигрантов, прибывших на трех парусниках. Некоторые выбрали местом прибытия остров Китера, находящийся в стороне от обычных маршрутов желающих попросить убежище. Полиция задержала граждан Турции в возрасте 30, 29 и 17 лет по подозрению в незаконном ввозе мигрантов.

Одно из судов село на мель, с него сняли 97 человек: 93 выходцев из Афганистана, трех из Турции и одного из Пакистана. На втором было 73 мигранта, среди них 21 ребенок. Вместе с 62 иракцами, девятью иранцами прибыли двое россиян. В третьей группе было 55 детей, передает AP.

Ранее агентство по безопасности внешних границ Евросоюза предупредило страны ЕС о новом наплыве мигрантов из-за продовольственного кризиса. Резкий рост цен на энергоносители и нарушения в цепочках поставок продуктов вынуждают людей покинуть свои страны в поисках лучшей жизни.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Запад, что их авантюрная политика привела к энергетическому и продовольственному кризисам в мире. США давлением вынудили ряд стран отказаться от доступных энергоносителей из России, что нарушило основные механизмы на рынке.

Москва, Наталья Рязанова

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