Лавров назвал авантюрную политику Запада причиной энергетического кризиса

Авантюрная политика Запада привела к энергетическому и продовольственному кризисам в мире, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он обвинил США в давлении на ряд стран ради отказа от доступных энергоносителей из России.

По мнению Лаврова, проблемы в сфере энергетики и снабжения продовольствием стали результатом вмешательства Запада в основные механизмы. В частности, под влиянием США.

«Кризисы стали результатом авантюрной, непродуманной политики Запада. В том числе, по форсированному внедрению «зеленой трансформации и вмешательству в игру рыночных сил. США заставляют Европу и весь мир отказываться от доступных российских энергоносителей и переходить на гораздо более дорогостоящие ресурсы», – сказал министр по итогам заседания глав МИД стран G20.

Сергей Лавров подчеркнул, что именно антироссийские санкции приближают продовольственный кризис. Потому что Россия не препятствует тому, чтобы продовольственные проблемы решались за счет ее запасов зерна.

«Запад односторонними ограничениями создал проблемы для страхования наших судов, захода их в порты, осуществления финансовых платежей за поставки продовольствия», – пояснил глава российского МИДа.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что элиты западных стран вводят санкции, основываясь на своих раздутых амбициях. Антироссийские ограничения приближают мировой кризис, но ради доминирования Запад готов пожертвовать всем остальным миром.

Денпасар, Наталья Рязанова

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