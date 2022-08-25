В Эстонии боятся взрыва заблокированных в порту удобрений из России

Руководство эстонских портов Мууга и Силламяэ выражает опасения по поводу самопроизвольной детонации аммиакосодержащих российских удобрений. Груз не может быть продан из-за санкций Евросоюза. Об этом сообщает ERR.

Местные власти и жители неоднократно обращались к правительству Эстонии с просьбой разъяснить ситуацию, но ответа пока не поступало. Дело в том, что под санкции попали как компания DBT, владеющая терминалом в порту, так и владелец удобрений – российская химическая компания «Акрон».

Тем временем, на складах в Мууга и Силламяэ находятся десятки тысяч тонн удобрений, содержащих взрывоопасную аммиачную селитру. Уточняется, что объемы опасного груза превышают в 4,4 раза объемы аммиачной селитры, взорвавшейся в порту Бейрута в 2020 году. При хранении этих веществ необходимо четко соблюдать нормативы влажности, температуры, высоты штабелей и ряда других пунктов. В противном случае возможен самопроизвольный взрыв.

Известно, что власти Эстонии ищут способ, как реализовать удобрения, но и не дать российской компании получить доход от продажи «подсанкционного товара». Предположительно, эту проблему удастся разрешить не ранее, чем через несколько месяцев.

4 августа 2020 года в портовой зоне Бейрута произошла серия мощных взрывов, в результате погибли около 200 человек. Взрывной волной разрушило множество зданий, было повреждено здание международного аэропорта. Власти Ливана заявили, что причиной взрывов стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Таллин, Зоя Осколкова

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