Крупнейшее в Иране озеро может исчезнуть

Крупнейшее в Иране озеро Урмия может полностью высохнуть из-за климатических изменений в регионе. Об этом сообщает Al Arabiya.

Как рассказали телеканалу в министерстве по делам окружающей среды Ирана, если не предпринять меры по спасению озера сейчас, то никакой надежды на его восстановление не будет. В частности, необходимо остановить строительство новых плотин на притоках, питающих водоем.

Урмия находится в горах на северо-западе Ирана, недалеко от границы с Турцией. Оно признано объектом международного значения в соответствии с Конвенцией ООН. Площадь водосбора озера составляет около 50 тысяч кв км.

К настоящему времени площадь Урмии сократилась более чем на 70%. По подсчетам специалистов, если озеро пересохнет, то около 14 млн человек станут вынужденными переселенцами.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»