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Конфликт на Украине

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Понедельник, 12 сентября 2022, 11:36 мск

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В Турции шесть человек пострадали при стрельбе

В Стамбуле произошел конфликт со стрельбой. В результате пострадали шесть человек. Об этом сообщает Sabah.

Инцидент произошел в торговом центре. Две группы людей поссорились в кафе, словесная перепалка обернулась стрельбой.

С ранениями госпитализированы шесть человек. Четверо из них – граждане Азербайджана, также пострадали иранец и местный житель. Отмечается, что гражданин Ирана не участвовал в конфликте и был ранен случайно.

Правоохранители проводят расследование. Устанавливаются причины и личности подозреваемых.

Стамбул, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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