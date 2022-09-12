В Турции шесть человек пострадали при стрельбе

В Стамбуле произошел конфликт со стрельбой. В результате пострадали шесть человек. Об этом сообщает Sabah.

Инцидент произошел в торговом центре. Две группы людей поссорились в кафе, словесная перепалка обернулась стрельбой.

С ранениями госпитализированы шесть человек. Четверо из них – граждане Азербайджана, также пострадали иранец и местный житель. Отмечается, что гражданин Ирана не участвовал в конфликте и был ранен случайно.

Правоохранители проводят расследование. Устанавливаются причины и личности подозреваемых.

Стамбул, Зоя Осколкова

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