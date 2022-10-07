Парламент Перу запретил президенту страны поездки в Брюссель, Лондон, Рим и Ватикан

Парламент Перу запретил президенту страны Педро Кастильо поездки в Брюссель, Лондон, Рим и Ватикан, куда он планировал отправиться с рабочими визитами на следующей неделе. Разрешение, запрошенное «левым» президентом, было отклонено большинством голосов на пленарном заседании в Лиме, ​​где в настоящее время проходит Генеральная ассамблея Организации американских государств (ОАГ), в присутствии госсекретаря Энтони Блинкена.

По данным министерства иностранных дел Перу, президент Кастильо планировал поездку с 12 по 18 октября с рабочими визитами в Брюссель, Великобританию, Святой Престол, ФАО и Италию. В частности, он должен был встретиться с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и Папой Франциском. Министр иностранных дел Перу Сесар Ланда призвал Конгресс передумать во время совместной пресс-конференции с Энтони Блинкеном, заявив, что его решение ставит под угрозу внешнюю политику страны.

Согласно перуанскому законодательству, президент должен получить разрешение от Парламента, когда он выезжает за границу. Это не первый случай, когда перуанский парламент, в котором доминирует правая оппозиция, не позволяет «левому» президенту Кастильо выезжать за границу. Таким образом, в августе прошлого года он не смог присутствовать на инаугурации президента Колумбии Густаво Петро в Боготе. Однако в сентябре Педро Кастильо смог поехать в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций.

Лима, Елена Васильева

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