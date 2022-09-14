российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 14 сентября 2022, 09:21 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Чикаго несколько человек погибли во время перестрелки

В Чикаго неизвестные открыли стрельбу в парке. В результате были ранены несколько человек, есть погибшие. Об этом сообщает Chicago Tribune.

Перестрелка произошла в районе Вашингтон-парка. По разным данным, пострадали от восьми до 13 человек. Состояние трех раненых оценивается как критическое. Точное число погибших на данный момент неизвестно.

На месте работают правоохранители. Они устанавливают личности подозреваемых. Отмечается, что в конфликте не было несовершеннолетних участников. Причины случившегося и мотивы стрелявших выясняются.

Чикаго, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

Нефтяные запасы в США сократились до минимума с 1984 года / В США директор школы отравился изъятыми у ученика наркотиками / Это будет длительная война: генсек НАТО назвал условие исчезновения Украины / Инвестиции в оружие: госсекретарь США пообещал новую помощь Украине и ее соседям / В США парень весь день терроризировал город, убивая в прямом эфире / Клинтон во время поездки в Россию забыла дочь в Кремле / Отрыв западных элит от интересов своих граждан растет, заявил Путин / На Багамах акула убила женщину

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, США,