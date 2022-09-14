В Чикаго несколько человек погибли во время перестрелки

В Чикаго неизвестные открыли стрельбу в парке. В результате были ранены несколько человек, есть погибшие. Об этом сообщает Chicago Tribune.

Перестрелка произошла в районе Вашингтон-парка. По разным данным, пострадали от восьми до 13 человек. Состояние трех раненых оценивается как критическое. Точное число погибших на данный момент неизвестно.

На месте работают правоохранители. Они устанавливают личности подозреваемых. Отмечается, что в конфликте не было несовершеннолетних участников. Причины случившегося и мотивы стрелявших выясняются.

Чикаго, Зоя Осколкова

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