В США полицейские застрелили мужчину, который позвал их на помощь

В США водитель застрял на проселочной дороге и обратился за помощью к полицейским. Приехавшие на место правоохранители застрелили мужчину. Об этом сообщает Colorado Public Radio.

Геолог-любитель Кристиан Гласс обратился в экстренные службы штата Колорадо. Он сообщил, что застрял на обочине, и ждал помощи. Прибывшие полицейские сначала спросили у мужчины, есть ли у него оружие, на что водитель сообщил, что в машине есть ножи и молоток.

Стражи порядка потребовали выбросить оружие и показать руки, а также выйти из машины, однако Гласс отказался покидать автомобиль. Мужчина заявил, что не чувствует себя в безопасности. Некоторое время спустя полицейские решили применить силу. Они разбили стекло и ударили водителя электрошокером, а затем открыли по нему огонь. От полученных травм американец скончался на месте.

Во время разбирательства сотрудники полиции утверждали, что водитель схватился за нож и угрожал им. В ответ адвокаты родственников погибшего опубликовали запись с нательной камеры стрелявшего офицера. Экспертиза установила, что Гласс не был пьян и не принимал наркотики. Законность действий полиции определит ФБР.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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