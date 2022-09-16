Почти 50 млн человек в 10 странах страдают от острого голода

За последние шесть лет ситуация с недостатком продовольствия в мире резко ухудшилась. 48 млн человек нуждаются в экстренной помощи, чтобы выжить. Об этом говорится в докладе, опубликованном объединением благотворительных организаций Oxfam.

Главными причинами голода в мире являются конфликты и экономические кризисы. Усугубляют ситуацию изменения климата. «Все более и более многочисленные и суровые экстремальные метеорологические явления также ослабляют возможности бедного населения бороться с голодом и выдержать будущие бедствия», – сообщается в документе, который приводит «Интерфакс».

48 млн человек страдают от чрезвычайного отсутствия продовольственной безопасности и нуждаются в срочной помощи для выживания. Речь идет о жителях Сомали, Гаити, Джибути, Кении, Нигера, Афганистана, Гватемалы, Мадагаскара, Буркина-Фасо и Зимбабве.

Как подсчитали в Oxfam, прибылей добывающих компаний от ископаемых источников энергии за менее чем 18 дней было бы достаточно, чтобы профинансировать весь гуманитарный запрос ООН на 2022 год, который на данный момент составляет 49 млрд долларов.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»