Россия из-за санкций не может оплатить взносы во Всемирную продовольственную программу

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН в четверг, 15 сентября, заявил, что санкции Запада не позволяют России безопасно перевести свои взносы во Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Небензя сказал: «Западные санкции подрывают глобальную продовольственную безопасность. Из-за перебоя с банковскими транзакциями Россия несколько месяцев не может безопасно перевести свои добровольные взносы в ВПП. Речь идет о десятках миллионов долларов, которые пошли бы, среди прочего, на помощь странам, сталкивающимся с риском голода».

Кроме того, по словам российского дипломата, Россия также не может оплатить взносы в Организацию Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).

Василий Небензя также отметил, что саявления США и ЕС о том, что их санкции не мешают российскому экспорту продовольствия и удобрений, не соответствуют действительности.

«Повторяемый Евросоюзом и США тезис о том, что санкции не мешают экспорту продовольствия и удобрений, не соответствуют реальности. Эти рестрикции осложняют банковские транзакции, в том числе системообразующих для российского агросектора банков, которым закрывают счета», – заявил российский постпред на заседании СБ ООН

Также Василий Небензя указал на то, что в результате санкций Запада «взлетели тарифы на страхование перевозок. Возникают проблемы во взаимодействии с перевозчиком. Нашим судам закрывают доступ в европейские порты, в важные перевалочные пункты для нормального функционирования цепочек поставок».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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